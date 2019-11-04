Демократы опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Демократы в конгрессе США опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента Демократы в конгрессе США опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа , которые дали экс-посол США на Украине Мэри Йованович, и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, говорится на сайте комитета палаты представителей по разведке.

"Показания показывают, что внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента", - говорится в совместном заявлении руководителей трех комитетов, которые ведут расследование и где большинство принадлежит демократам.

По словам главы комитета по разведке Адама Шиффа, во вторник будут опубликованы показания бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в ЕС Гордона Сондерленда. Он также заверил, что будут опубликованы и другие показания, которые ранее давались в закрытом режиме.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.