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РИА Новости

Демократы опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте Трампа

21:05 04.11.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Демократы в конгрессе США опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа, которые дали экс-посол США на Украине Мэри Йованович, и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, говорится на сайте комитета палаты представителей по разведке.
"Показания показывают, что внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента", - говорится в совместном заявлении руководителей трех комитетов, которые ведут расследование и где большинство принадлежит демократам.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
По словам главы комитета по разведке Адама Шиффа, во вторник будут опубликованы показания бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в ЕС Гордона Сондерленда. Он также заверил, что будут опубликованы и другие показания, которые ранее давались в закрытом режиме.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампа, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
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Вчера, 08:00РИА Новости
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
Сейчас три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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