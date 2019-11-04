Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

По указу главы государства свои посты покинули главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Игорь Трифонов, глава управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, а также руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.

Кроме того, президент уволил первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александра Мельникова, которого ранее арестовали по обвинению в мошенничестве на сто миллионов рублей.

Должностей также лишились замначальника Главного управления МЧС по Москве генерал-майор Сергей Журавлев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, начальник Главного управления МЧС по Кировской области генерал-майор Михаил Лихачев, заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев и начальник Управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов.