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РИА Новости

Путин присвоил звания шестнадцати сотрудникам МВД

20:35 04.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двое получили погоны генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Звания генерал-майора полиции получили девять человек - Сергей Богарчук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядкой и Владислав Толкунов.
Звания генерал-майоров внутренней службы присвоены Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву.
Два человека получили звания генерал-майоров юстиции - Александр Вохмянин и Михаил Зеленский.
Также указом президента звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну.
Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
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МВД РФВладимир ПутинБезопасностьОбщество
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