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РИА Новости

Гонконгская полиция за три дня задержала более 300 человек в ходе протестов

19:35 04.11.2019
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonПолицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала более 300 человек с 1 по 3 ноября за незаконные и насильственные действия во время протестов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
В воскресенье сообщалось более чем о 200 задержанных.
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3 ноября, 19:19РИА Новости
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По данным полиции, за три дня 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет были задержаны за участие в незаконном собрании, владение нелегальным оружием и боеприпасами, нанесение ущерба имуществу и ношение масок.
Сообщается, что в ходе беспорядков 12 сотрудников пострадали. Кроме того, в субботу в районе Ваньчай было конфисковано более 180 зажигательных бомб, зажигательные смеси, телескопические дубинки, перцовый баллончик, шлемы и противогазы.
Как сообщали пожарная служба Гонконга, было зарегистрировано 52 пожара, связанных с демонстрациями.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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