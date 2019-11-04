Гонконгская полиция за три дня задержала более 300 человек в ходе протестов

Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. Архивное фото

Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга задержала более 300 человек с 1 по 3 ноября за незаконные и насильственные действия во время протестов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

В воскресенье сообщалось более чем о 200 задержанных.

По данным полиции, за три дня 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет были задержаны за участие в незаконном собрании, владение нелегальным оружием и боеприпасами, нанесение ущерба имуществу и ношение масок.

Сообщается, что в ходе беспорядков 12 сотрудников пострадали. Кроме того, в субботу в районе Ваньчай было конфисковано более 180 зажигательных бомб, зажигательные смеси, телескопические дубинки, перцовый баллончик, шлемы и противогазы.

Как сообщали пожарная служба Гонконга, было зарегистрировано 52 пожара, связанных с демонстрациями.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.