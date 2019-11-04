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РИА Новости

В ЛНР ополченец погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков

19:22 04.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В 15.05 (совпадает с мск) боевики 14-й бригады ВСУ произвели десять выстрелов из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Донецкий. В результате обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил Осадчий.
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Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков, а также принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскООНВ мире
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