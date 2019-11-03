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РИА Новости

В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса

14:45 03.11.2019 (обновлено: 15:48 03.11.2019)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более трех тысяч мирных жителей Донбасса с 2014 года стали жертвами вооруженного конфликта, сообщается в твиттере Организации Объединенных Наций.

"Убиты более 3330 мирных граждан. Ранено до девяти тысяч", — уточняется в публикации.

Кроме того, по данным ООН, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами, 3,5 миллиона нуждаются в помощи.
Киевские власти в апреле 2014-го начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после смены центральной власти на Украине в феврале того же года.
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Проблема урегулирования кризиса на востоке страны обсуждается на встречах в Минске контактной группы, однако и после заключения соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжались.
Первого октября контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".
Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.
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Врут конечно. ООН просто озвучил цифири, которые дал Киев. Представителей ООН в ДНР и ЛНР никто и никогда в глаза не видел, поэтому откуда ООН-ну знать о реальных потерях сторон...
3 ноября, 15:08
Нефертити Васильевна Фишман
1331135104
Посчитали - и все?
3 ноября, 14:49
sizif8
18702722
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