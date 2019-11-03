В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса

"Убиты более 3330 мирных граждан. Ранено до девяти тысяч", — уточняется в публикации.

Кроме того, по данным ООН, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами, 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Киевские власти в апреле 2014-го начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после смены центральной власти на Украине в феврале того же года.

Проблема урегулирования кризиса на востоке страны обсуждается на встречах в Минске контактной группы, однако и после заключения соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжались.

Первого октября контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".