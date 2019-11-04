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РИА Новости

В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"

19:00 04.11.2019 (обновлено: 19:29 04.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" были вырваны из контекста.
Ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству "Хабар", воспоминая о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию, заявил, что "это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное высказывание странным. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков — героев, защищавших родину. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — сказал Медведев.
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По словам Эйсмонт, Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о "чужих войнах".
"Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути", — заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии.
Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны — не наши войны".
"Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов", — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то "делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды". Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.
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"Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания", — сказала пресс-секретарь лидера Белоруссии.
Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать "седые времена".
Эйсмонт подчеркнула, что "главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?" "С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это — вопрос пока риторический", — заключила она.
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Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания". А чего она удивляется? Ни Абхазию с Осетией, ни Крым не признали. Когда давали дешевую нефть, они ее тут же перепродавали той же Украине Порошенковской. Когда ввели контрсанкции на продукты питания, немедленно появились белорусские устрицы... Как газ получать по нашим внутренним ценам - так батька с ложкой тут как тут. Как наши внешнеполитические решения признавать - так батька себе на уме. ДОСТАЛО!!!
4 ноября, 19:16
Von Stirliz
323021025
Больше Лукашенко и его команду поддерживать не имеет смыла. Давно уже пора бы понять с кем имеем дело.
4 ноября, 19:09
и иван иванов первый
2330014037
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