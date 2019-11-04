В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"

МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" были вырваны из контекста.

Ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству "Хабар" , воспоминая о многочисленных войнах, затронувших Белоруссию, заявил, что "это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное высказывание странным. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков — героев, защищавших родину. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — сказал Медведев.

По словам Эйсмонт, Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о "чужих войнах".

"Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути", — заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии.

Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны — не наши войны".

"Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то "делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды". Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.

"Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания", — сказала пресс-секретарь лидера Белоруссии.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросу, а не вспоминать "седые времена".