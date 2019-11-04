Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными

"Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, — жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — отметил глава правительства на пресс-конференции по после встречи АСЕАН.