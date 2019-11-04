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РИА Новости

Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными

13:47 04.11.2019 (обновлено: 14:05 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БАНГКОК, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.

"Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, — жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой Мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй Мировой или Великой Отечественной войны. <...> Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", — отметил глава правительства на пресс-конференции по после встречи АСЕАН.

По словам Медведева, особенно важно говорить об этом в такой праздник, который отмечается 4 ноября в России.

"Сегодня День народного единства, и, как известно, в этот период в 1612 году Россия была спасена от интервентов, именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране", — добавил он.

В конце октября Лукашенко, комментируя размещение Вооруженных сил США в Литве, заявил, что белорусы "навоевались в чужих войнах" и "всегда теряли больше, чем кто-либо", поэтому "страница войн для белорусского народа уже перевернута".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 октября, 11:58РИА Новости
Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве
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День народного единстваВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белорусы будут воевать только тогда, когда к власти в Белоруссии придет яростный лебераст(любимчик запада и США).
4 ноября, 13:58
Kipp Roboter
1011007
Как надоело это лицемерие.
4 ноября, 14:16
660.tatyana.russia
1200003
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