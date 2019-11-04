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РИА Новости

На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа

19:00 04.11.2019 (обновлено: 22:29 04.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока — 2" будет означать прекращение транзита газа через территорию Украины.
По его словам, такой сценарий станет тяжелым ударом для украинской экономики и существенно повысит риски безопасности.
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"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить транзит", — заявил Витренко в интервью "24 каналу".
При этом топ-менеджер украинской компании считает, что газотранспортную систему страны можно будет использовать в альтернативных целях в случае прекращения прокачки российского газа.
"Есть новейшие технологии, например водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать хранить для дальнейшего использования энергию, что генерируется из возобновляемых источников — ветра или солнца, или энергию, что генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", — отметил он.
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При этом Витренко подчеркнул, что ни один из альтернативных вариантов не даст для украинского бюджета такой прибыли, как транзит российского газа.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская ГТС попросту развалится в случае прекращения транзита из России. Он также напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у российского руководства желания отказываться от транзита.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце этого года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят на трехсторонних встречах переговоры, обсуждая возможность заключения нового соглашения.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
И не стрёмно перекачивать газ страны-агрессора? Заканчивайте с этой перекачкой, пусть трудится "Северный поток", а деньги можно в Польше заработать, на мытье полов или сборе яблок.
4 ноября, 19:09
Naum Vygodsky
10841000
Вчера наконец то сказали правду.Северный поток Чрезвычайно ВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ.Окупаемость всего за 3 года.Это просто УДАЧА.В год экономия 3 млрд$ на украинском транзите.Украине кирдык,а Всем заинтересованным сторонам огромная прибыль.Вот она плата за ИУДСВО.
4 ноября, 19:32
Максим Егорыч
7730101
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