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РИА Новости

В Японии пожар повредил второй за неделю объект из списка наследия ЮНЕСКО

18:07 04.11.2019
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© flickr.com/bryan...Сиракава-го, Япония
Сиракава-го, Япония
© flickr.com/bryan...
Сиракава-го, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Полиция и противопожарные службы префектуры Гифу начали расследование пожара, уничтожившего две небольшие постройки в знаменитом селе Сиракава, которое занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей особой школы зодчества "гассё-дзукури".
По данным телеканала NHK, возгорание произошло днем в понедельник в одной из построек на парковке рядом с населенным пунктом. Огонь быстро распространился по зданию со знаменитой соломенной крышей и перекинулся на постройку рядом. В результате пожара оба здания полностью сгорели.
Пострадавших при пожаре нет. Огонь также не повредил ни одно из строений на территории села, которое является одним из излюбленных местом у туристов благодаря своим пейзажам. В Сиракава, где исторически занимались разведением шелкопрядов, сохранились 55 традиционных японских домов, выполненных из различных пород дерева и глины с высокими крышами, которые покрыты разными видами трав и соломы.
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Пожар в селе стал уже вторым за неделю в Японии, когда огонь повреждает или уничтожает объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Крупный пожар произошел на прошлой неделе во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве, полностью уничтожив семь строений, включая главное здание комплекса.
Причина возгорания до сих пор не известна. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса. В ходе расследования было установлено, что за час до пожара территория главного здания была осмотрена охранниками, которые не выявили никаких нарушений или сбоев в работе оборудования по обеспечению безопасности на объекте.
Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точной даты постройки замка не известно. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров. Замок был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам губернатора префектуры Окинава Дэнни Тамаки, предварительный план восстановления замка будет представлен к 2020 году, а окончательный должен быть разработан к 2022 году. Работы по восстановлению замка Сюри могут занять, по различным оценкам, до 10 лет.
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