В Японии сгорел замок, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости. Крупный пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри на японском острове Окинава.

Телеканал NHK вел прямую трансляцию с места событий.

Пожар начался около 2:40 по местному времени (20:40 30 октября мск). Причина его пока неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, возгорание, скорее всего, началось в главном здании замкового комплекса.

Ликвидировать пожар удалось только 12 часов спустя. По данным противопожарных служб, всего уничтожены семь строений комплекса.

Замок Сюри в городе Наха во времена Рюкюского государства был резиденцией монархов. Точная дата его постройки неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.

В 1945 году замок разрушила американская авиация, но его восстановили и вновь открыли в 1992 году. А в 2000-м его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.