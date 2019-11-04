В Москве закончили проверку ГУМа после анонимного сообщения о "минировании"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Опасные предметы в торговом доме "ГУМ" в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании" не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке здания торгового дома "ГУМ" по адресу: Красная площадь, дом 3 после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
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