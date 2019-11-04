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РИА Новости

В Москве закончили проверку ГУМа после анонимного сообщения о "минировании"

17:43 04.11.2019
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© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.ЩусеваГУМ
ГУМ
© Фото : предоставлено Государственным музеем архитектуры им. А.В.Щусева
ГУМ. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Опасные предметы в торговом доме "ГУМ" в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании" не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке здания торгового дома "ГУМ" по адресу: Красная площадь, дом 3 после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Задержание
31 октября, 21:28РИА Новости
Мужчину, сообщившего о "минировании" самолета, задержали в Екатеринбурге
"В 16.39 проверка в торговом доме "ГУМ" завершена, угроза ложная", - сказал собеседник агентства.
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ГУММоскваПроисшествия
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