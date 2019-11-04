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РИА Новости

Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей

17:32 04.11.2019 (обновлено: 17:41 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Житель Оренбургской области Виталий С. подал иск к ФССП России и Mail.RuGroup на рекордные 100 триллионов рублей, сообщила "Комсомольская правда".
Отмечается, что он потребовал такую сумму в качестве компенсации за блокировку его страницы в "Одноклассниках".
Виталий рассказал изданию, что его профиль заблокировали после того, как он назвал одного мужчину мошенником. Именно из-за этого, как считает он, и заблокировали страницу в соцсети.
Молоток судьи
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По его словам, никакого судебного решения или предписания не было: доступ просто прекратился.
Суд первой инстанции 14 октября отказал Виталию в удовлетворении иска. Однако он намерен обжаловать решение.

"Исковые требования касались не только возмещения вреда, причиненного заведомо незаконной блокировкой моей интернет-страницы, но и обязательного принуждения о немедленном восстановлении доступа к ней. Заблокированной она была с 11 июля по 24 сентября 2019 года, то есть в течение 2,5 месяца подряд", — рассказал мужчина, добавив, что в Роскомнадзоре ему сообщали о блокировке на два дня.

В качестве ответчиков по иску он назвал районный отдел ФССП по Оренбургской области, где он проживает, управление Роскомнадзора по Оренбуржью и Mail.RuGroup, которая владеет сайтом "Одноклассники".
Сумму иска Виталий назвал символической и демонстративной.
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Джигурда подал иск о компенсации морального вреда на три миллиона рублей
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РоскомнадзорФедеральная служба судебных приставов РФMail.Ru GroupОренбургская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что. так можно было?
4 ноября, 17:48
Жора Корнев
38633002
Чем бы дитя не тешилось...
4 ноября, 17:39
Northern F0x
39620142
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