Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей

"Исковые требования касались не только возмещения вреда, причиненного заведомо незаконной блокировкой моей интернет-страницы, но и обязательного принуждения о немедленном восстановлении доступа к ней. Заблокированной она была с 11 июля по 24 сентября 2019 года, то есть в течение 2,5 месяца подряд", — рассказал мужчина, добавив, что в Роскомнадзоре ему сообщали о блокировке на два дня.