Зеленский сменил губернатора Черкасской области

Также Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности в Черкасской области, новым начальником стал Юрий Погасий. "Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Ходунова, которого назначил начальником управления 30 июля.