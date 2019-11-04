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РИА Новости

Зеленский сменил губернатора Черкасской области

17:24 04.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Черкасской областной государственной администрации, эту должность занял Роман Боднарь, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник.
"Назначить Боднара Романа Николаевича председателем Черкасской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский уволил с должности председателя Игоря Шевченко, который занимал пост губернатора всего три месяца.
Также Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности в Черкасской области, новым начальником стал Юрий Погасий. "Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Ходунова, которого назначил начальником управления 30 июля.
Руслан Рябошапка
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