В Башкирии четыре человека пострадали в ДТП с пятью машинами

По данным ведомства, авария произошла в Иглинском районе в 16.00 (14.00 мск) на 1504-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

"В результате аварии водитель "Лады Гранта" и его 32-летняя супруга с тяжёлыми травмами госпитализированы. Также пострадали семилетние дети, девочка и мальчик. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются",- сообщает ГИБДД по Башкирии.