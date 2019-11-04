Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T17:06Z
https://ria.ru/20191104/1560563406.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103298/86/1032988610_0:162:3066:1887_1036x0_80_0_0_47bb5a613b3ab95d901e15693aef7203.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Строительство второго блока АЭС "Бушер" в Иране начнется 10 ноября

17:06 04.11.2019
543
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя - РИА Новости. Официальная церемония начала строительства второго блока атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране пройдет 10 ноября, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тегеране в понедельник.
"Десятого числа пройдет официальная церемония заливки бетона", - сказал собеседник агентства, добавив, что таким образом будет дан официальный старт практическим работам по строительству второго блока АЭС.
Ранее вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи анонсировал начало скорой заливки бетона под второй блок станции.
В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока - в 2026 году.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
27 июня, 05:04РИА Новости
Атомные электростанции в мире
2001000
Обсудить 0
Ядерные технологииАЭС "Бушер"Бушерская АЭСИран
Рекомендуем
АЭС Бушер в Иране
В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Новейшая иранская центрифуга IR-9 будет в 50 раз мощнее IR-1
Дмитрий Саблин
Тартус за счет поставок из Крыма может стать торговым хабом, считают в ГД
Разгрузка вагона с зерном на зерновом терминале в морском торговом порту
В порту сирийского Тартуса могут создать СЭЗ для реэкспорта зерна из России
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Национальный флаг Индии
Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
Стенд компании Росатом
Росатом раскрыл, как СССР преодолевал дефицит плутония для атомных бомб
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил ратификацию второго протокола ОДКБ
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния