Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T15:59Z
https://ria.ru/20191104/1560561931.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:145:2784:1711_1036x0_80_0_0_75da774d202938d3449203a1065da468.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"

15:58 04.11.2019 (обновлено: 15:59 04.11.2019)
405
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя - РИА Новости. Заливка бетона под второй блок АЭС "Бушер" начнется на следующей неделе, сообщил глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.
"Надеюсь, через неделю мы начнем бетонирование", - сказал он на пресс-конференции, показанной иранским государственным телевидением.
В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока - в 2026 году.
1500000
Обсудить 0
Ядерные технологииАЭС "Бушер"Бушерская АЭСРосатомАли Акбар СалехиРоссияИран
Рекомендуем
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
Строительство второго блока АЭС "Бушер" в Иране начнется 10 ноября
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Новейшая иранская центрифуга IR-9 будет в 50 раз мощнее IR-1
Разгрузка вагона с зерном на зерновом терминале в морском торговом порту
В порту сирийского Тартуса могут создать СЭЗ для реэкспорта зерна из России
Дмитрий Саблин
Тартус за счет поставок из Крыма может стать торговым хабом, считают в ГД
Памятник Гагарину во французском городе Монпелье
Великой Европы не существует без России, заявил мэр французского Монпелье
Египетские войска осуществляют патрулирование местности на севере Синайского полуострова
Египетские ВС заявили о ликвидации более 80 боевиков на Синае
Операция по очистке Гранд-канала в Венеции
В Венеции "подводные гондольеры" достали из Гранд-канала 400 кг мусора
Национальный флаг Индии
Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Пожар на ереванском аэродроме Эребуни
Пожар на территории аэропорта Эребуни не затронул российскую авиабазу
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Ликвидация пожара на ереванском аэродроме Эребуни
В Ереване локализовали пожар на российской авиабазе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния