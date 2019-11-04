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РИА Новости

В Донбассе планируют создать "районы безопасности" после разведения сил

17:05 04.11.2019 (обновлено: 17:55 04.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. После отвода сил и средств сторон конфликта в Донбассе у линии соприкосновения появятся "районы безопасности", чтобы местное население не оказалось в нейтральной зоне, заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Войска отводятся не менее чем на один километр с обеих сторон, что значительно уменьшает возможность ведения прицельного огня из стрелкового оружия. <...> Украинской стороной будут приняты все меры, чтобы отведение сил и средств не ослабило оборонительные возможности украинских подразделений на указанных участках. Я подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, они не оказываются ни в каких серых зонах", — уточнил он.

Кравченко также отметил, что в районе Золотого-4 продолжается второй этап разведения сил, который включает разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна подтвердить выполнение мероприятий по отводу сил на 30-е сутки после начала процесса.
По его словам, жители Золотого-4 и части Катериновки остаются под контролем Киева.
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Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
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Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) аналогичный процесс должен был стартовать четвертого числа. В 13:00 (мск) ополченцы Донецкой народной республики запустили белую ракету и стали ожидать ответа от украинских военных.
Позже стало известно, что ВСУ саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского. Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил это нарушением режима тишины.
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что разведение состоится 8 ноября: при условии отсутствия обстрелов, что должны подтвердить представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
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