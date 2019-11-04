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РИА Новости

Тартус за счет поставок из Крыма может стать торговым хабом, считают в ГД

16:46 04.11.2019
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© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
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Дмитрий Саблин. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Сирийский Тартус благодаря сотрудничеству с Севастополем может стать торговой площадкой для всего Ближнего Востока, заявил журналистам депутат Госдумы, организатор визита делегации провинции Тартус в Севастополь Дмитрий Саблин.
Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад сообщил журналистам по итогам переговоров с властями Севастополя, что обсуждается возможность создания свободной экономической зоны в сирийском порту для импорта, дистрибьюции и реэкспорта зерновых из России.
Севастополь
Вчера, 16:15РИА Новости
Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
"Уникальность сотрудничества в том, что и Тартус, и Севастополь – это базы Черноморского флота, потому что ЧФ присутствует и здесь, и там… Если мы говорим об экономическом сотрудничестве, то важно обеспечить взаимодействие бизнеса и создать особые условия и в Севастополе, и в Тартусе. Оба города под санкциями, но Тартус - это не только Сирия, это уникальная площадка торговли на весь Ближний Восток. Это вопрос торговли и с Ираком и Ливаном. Это ближневосточный хаб", - сказал Саблин.
Саблин отметил актуальность поставок зерновых из России в сирийский Тартус через Севастопольский морской порт, который сегодня не загружен, а также импорта из Сирии цитрусовых, оливкового масла и оливок.
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Тартус (мухафаза)Госдума РФСирияЭкономика
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