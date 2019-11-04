Тартус за счет поставок из Крыма может стать торговым хабом, считают в ГД

"Уникальность сотрудничества в том, что и Тартус, и Севастополь – это базы Черноморского флота, потому что ЧФ присутствует и здесь, и там… Если мы говорим об экономическом сотрудничестве, то важно обеспечить взаимодействие бизнеса и создать особые условия и в Севастополе, и в Тартусе. Оба города под санкциями, но Тартус - это не только Сирия, это уникальная площадка торговли на весь Ближний Восток. Это вопрос торговли и с Ираком и Ливаном. Это ближневосточный хаб", - сказал Саблин.