Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя

"Я очень рад быть на этой встрече… Разрешите мне, господин губернатор, отметить, как красив город, куда я сегодня прибыл. Господин заместитель губернатора рассказал по пути, какие замечательные места мы проезжаем, мы видели офицерский клуб, библиотеку, обратили внимание, насколько чист город и на то, как в его окрестностях работают люди", - сказал Сафуан Абу Саад в начале встречи.