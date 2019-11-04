Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад отметил красоту Севастополя, куда в понедельник прибыла сирийская делегация для налаживания экономических и культурных связей двух регионов России и Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча сирийской делегации из провинции Тартус с руководством Севастополя началась в культурно-историческом центре.
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"Я очень рад быть на этой встрече… Разрешите мне, господин губернатор, отметить, как красив город, куда я сегодня прибыл. Господин заместитель губернатора рассказал по пути, какие замечательные места мы проезжаем, мы видели офицерский клуб, библиотеку, обратили внимание, насколько чист город и на то, как в его окрестностях работают люди", - сказал Сафуан Абу Саад в начале встречи.
В ходе визита в Севастополь запланирована также встреча сирийской делегации с бизнесменами региона.
В январе 2019 года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.