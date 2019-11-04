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РИА Новости

Депутат Рады из партии Порошенко подала в отставку из-за состояния здоровья

15:52 04.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИрина Луценко выступает на заседании Верховной рады Украины
Ирина Луценко выступает на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ирина Луценко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ирина Луценко (парламентская фракция "Европейская солидарность") заявила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
Луценко была избрана депутатом текущего созыва по спискам партии под номером 15.
"Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко в понедельник в Facebook.
Также она поблагодарила однопартийцев за поддержку и сотрудничество.
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