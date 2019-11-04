В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи YouTube высмеяли новую украинскую ракету, предназначенную для "защиты от России".

Ранее на выставке "Оружие и безопасность — 2019" украинские конструкторы представили макет противокорабельной ракеты "Молния", которой планируют вооружить Су-27 и Су-24М. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ее "практически невозможно сбить". По его словам, ракета может применяться Украиной для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.

Комментаторы отнеслись к этим заявлениям скептически.

"Тут с автором согласен. Пластмассу сбить невозможно!" — пошутил Мил’я Милан.

"Зачем макет сбивать? Пусть себе торчит курам на смех", — согласился Serg Mok.

"Какую советскую ракету на этот раз перекрасили в жовто-блакитный?" — поинтересовался Антон Гулькин.

"Очередные сказочки. <…> Где видео испытаний, то есть доказательств, что не макет?" — написал Михаил Михайлов.

"А что, выглядит хорошо, только малюсенькая", — сыронизировал Мустафа Джанович.

Несмотря на регулярные заявления украинских чиновников о способных "достать до Москвы или Севастополя" ракетах, оборонная отрасль страны находится в упадке. Так, например, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин отмечал, что Киев не способен создавать новые образцы вооружений, так как в стране нет ни одного профессионально-технического училища, которое готовит высококвалифицированных сварщиков или рабочих.