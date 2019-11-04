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РИА Новости

В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету

15:25 04.11.2019 (обновлено: 16:56 04.11.2019)
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© Фото : КБ "Южное"Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
© Фото : КБ "Южное"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи YouTube высмеяли новую украинскую ракету, предназначенную для "защиты от России".
Ранее на выставке "Оружие и безопасность — 2019" украинские конструкторы представили макет противокорабельной ракеты "Молния", которой планируют вооружить Су-27 и Су-24М. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ее "практически невозможно сбить". По его словам, ракета может применяться Украиной для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.
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Комментаторы отнеслись к этим заявлениям скептически.
"Тут с автором согласен. Пластмассу сбить невозможно!" — пошутил Мил’я Милан.
"Зачем макет сбивать? Пусть себе торчит курам на смех", — согласился Serg Mok.
"Какую советскую ракету на этот раз перекрасили в жовто-блакитный?" — поинтересовался Антон Гулькин.
"Очередные сказочки. <…> Где видео испытаний, то есть доказательств, что не макет?" — написал Михаил Михайлов.
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"А что, выглядит хорошо, только малюсенькая", — сыронизировал Мустафа Джанович.
Несмотря на регулярные заявления украинских чиновников о способных "достать до Москвы или Севастополя" ракетах, оборонная отрасль страны находится в упадке. Так, например, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин отмечал, что Киев не способен создавать новые образцы вооружений, так как в стране нет ни одного профессионально-технического училища, которое готовит высококвалифицированных сварщиков или рабочих.
По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, украинская сторона далека от массового производства демонстрируемой техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать "развитие" вооруженных сил.
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смеётся тот, кто смеётся последним... Не стоит недооценивать Украинский ВПК и его потенциал. В Укаине были сосредоточены лучшие кадры по проектированию и созданию ракет, в том числе и баллистических. Смех в сети совершенно не обоснован по данному поводу, и губителен для нас, россиян.
4 ноября, 16:45
Sergey Freeman
111211164
Совершенно верно.Так называемый первый эшелон военпрома СССР был как раз на территории нынешней Украины.Другое дело,что они извиняюсь за выражение за время незалежности прос..ли всё полностью.В том числе и кадры.
4 ноября, 16:53
Олег 84
7820001
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