На Украине заявили о создании "несбиваемой" ракеты для защиты от России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские разработчики конструкторского бюро "Южное" презентовали сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния" ("Блискавка"), предназначенную для "защиты от России". Об этом сообщается на ютуб-канале "Обзор TV".
Конструкторы показали ракету на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Они рассказали, что скорость "Молнии" достигает 2000-2500 километров в час. Ракетами планируют оснастить самолеты Су-27 и Су-24М, стоящие на вооружении ВВС Украины.
В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта Олега Жданова. Он считает, что средств противостояния "Молнии" в мире практически нет.
Жданов отметил, что ракета может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту России в Черном море, а также российской флотилии в Азовском море.