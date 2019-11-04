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РИА Новости

На Украине заявили о создании "несбиваемой" ракеты для защиты от России

05:05 04.11.2019 (обновлено: 14:40 04.11.2019)
31548
© Фото : КБ "Южное"Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
© Фото : КБ "Южное"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские разработчики конструкторского бюро "Южное" презентовали сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния" ("Блискавка"), предназначенную для "защиты от России". Об этом сообщается на ютуб-канале "Обзор TV".
Конструкторы показали ракету на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Они рассказали, что скорость "Молнии" достигает 2000-2500 километров в час. Ракетами планируют оснастить самолеты Су-27 и Су-24М, стоящие на вооружении ВВС Украины.
В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта Олега Жданова. Он считает, что средств противостояния "Молнии" в мире практически нет.
Жданов отметил, что ракета может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту России в Черном море, а также российской флотилии в Азовском море.
Украинский военнослужащий во время учений
2 ноября, 17:26РИА Новости
В Сети высмеяли идею украинского эксперта о ракетном ударе по АЭС в России
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Обсудить 34
Азовское мореВВС УкраиныСу-27РоссияУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Молодцы шумеры, действительно "шоу должно продолжаться!!!" 😂
4 ноября, 05:11
ВВВячеслав Вячеславович
52411101
Следует особо отметить. что "Ракетами планируют оснастить самолеты Су-27 и Су24М, стоящие на вооружении ВВС Украины.". В этой цитате слово "стоящие" очень точно передает состояние ВВС Украины. Их самолеты стоят. а не летают.
4 ноября, 08:45
ЕЕлена
1160000
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