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РИА Новости

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

15:05 04.11.2019 (обновлено: 22:39 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли, поэтому попросил Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.
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"Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли", — отметил он.
По его словам, после получения украинская сторона намерена осмотреть их. Пристайко подчеркнул, что Киев планирует выяснить, "была ли связана задержка с возвращением кораблей с тем, что их ремонтировали с целью сокрытия следов обстрелов".

Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу.
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Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны вместе с экипажам и двумя сотрудниками ВСУ, находившимися на борту.
Нарушивших границу военных 7 сентября Москва передала Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Чудные! Кто ж трофеи возвращает! Пусть для начала, вернут наши три ляма, взятые в долг.
4 ноября, 15:21
ssggh
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Вадим Ипполитов
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