Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли, поэтому попросил Москву назвать место и время, когда это можно будет сделать.

"Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли", — отметил он.

По его словам, после получения украинская сторона намерена осмотреть их. Пристайко подчеркнул, что Киев планирует выяснить, "была ли связана задержка с возвращением кораблей с тем, что их ремонтировали с целью сокрытия следов обстрелов".

Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны вместе с экипажам и двумя сотрудниками ВСУ, находившимися на борту.