Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День народного единства выразил надежду на то, что верующим в России и за ее пределами "хватит сил ограждать себя от всяких разделений и расколов", отметив, что Русская церковь несет огромную ответственность, в том числе, "за судьбу веры православной во всем мире".

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье, в праздник Казанской иконы Божией Матери, совершил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля . Вместе с ним служили глава Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископ Иоанн (Реннето) и другие архиереи. По словам патриарха, воссоединение Русской православной церкви с архиепископией, которое произошло в эти дни, поставило точку в многолетнем расколе.

"Хотя есть очень много сил нецерковных, которые пытаются, и даже сегодня, сеять семена разделения среди русских православных людей, каким-то мистическим образом испытывая страх перед единой Русской церковью. Мы говорим всем, кто испытывает такой страх, - не бойтесь, мы верующие люди, мы верим в Господа и Спасителя, мы прошли путем мученичества и исповедничества, менее всего нам свойственны интрига и политиканство на церковной площади, в церковном пространстве", - сказал патриарх.

По его словам, верующие Русской церкви в России и за рубежом достойно прошли через многочисленные испытания в XX веке, и сегодня могут "чистым сердцем и светлым разумом воспринимать радость восстановления единства и сохранения общения".

"Пусть Господь всех нас объединяет в силе духа, в силе веры, вне зависимости от того, где мы живем - в столице, за границей, или где-то в российской глубинке, или на Украине, или в Белоруссии... Мы все - единая Русская православная церковь, несущая огромную ответственность не только за религиозную судьбу своих чад, но в каком-то смысле, не побоюсь сказать, и за судьбу веры православной во всем мире. И да поможет нам Господь в несении этого славного, но трудного креста", - добавил предстоятель.

Патриарх также посоветовал, когда становится особенно трудно, "соотносить трудности сегодняшнего дня с теми самыми судьбоносными днями бытия страны и Церкви, с теми самыми трудностями, когда вопрос стоял: быть или не быть". На фоне тех исторических испытаний, через которые прошла Россия, по мнению предстоятеля, "и наши трудности, - будь то церковные, государственные, личные, - могут показаться не такими уж огромными и страшными, не такими разрушительными".