В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 4 ноя - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации назвало саботажем заявление Киева в СЦКК о провокации из-за готовности республики приступить 4 ноября к разведению сил в районе населенного пункта Петровское.
Ранее представители Киева в СЦКК назвали провокацией сообщение ДНР о готовности провести разведение сил и средств в населенном пункте Петровское 4 ноября, поскольку обстрелы в этом райне якобы были зафиксировали 30 октября.
"Украинская сторона в СЦКК не имеет полномочий оспаривать решения контактной группы... подобные действия украинской стороны носят манипулятивный характер, являются откровенным саботажем минских соглашений и попыткой переиначить все договоренности на свой лад", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что силы Народной милиции ДНР по-прежнему готовы возобновить обязательства по выполнению данного решения в районе населенного пункта Петровское.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и боевики должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В ДНР заявляли, что обстрелы в районе Петровского были со стороны украинских силовиков. При этом ополченцы готовы приступить к отводу сил в согласованную контактной группой дату - 4 ноября.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.