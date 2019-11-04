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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже

14:17 04.11.2019 (обновлено: 14:55 04.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыли в Манеж на выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
На выставке президента и предстоятеля Русской Церкви сопровождают министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
11:39Культура
В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.
По традиции, на выставку в Манеже специально привезли реликвию - в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II. С начала 30х годов ХХ века образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.
Перед осмотром экспозиции Путин и патриарх Кирилл подошли к иконе, затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен под Ржевом, на месте боев в 1942-1943 году в память обо всех солдатах ВОВ.
Подготовка к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
11:25Культура
Путин направил приветствие участникам выставки "Память поколений"
Как рассказал президенту Мединский, на поле, где планируется установить мемориал, погибло порядка шестидесяти тысяч человек, до сих ведутся раскопки, и останки порядка 500 человек там находят каждый год.
Путин также ознакомился с полотнами, представленными в залах Манежа в рамках выставки.
Особое внимание президента министр, в частности, обратил на картины Аркадия Пластова "Фашист пролетел", "Фронтовую дорогу" Юрия Пименова, портрет героя СССР А.С. Осипенко кисти Петра Кончаловского, пейзажную композицию "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" художника Александра Дейнеки, бронзовую скульптуру Евгения Вучетича "Последний бой генерала Ефремова", которая хранится в Третьяковской галерее.
"Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже", - также рассказал президенту и патриарху Мединский.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетитель перед картиной Михаила Хмелько "Триумф победившей Родины" на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Посетитель перед картиной Михаила Хмелько Триумф победившей Родины на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетитель перед картиной Михаила Хмелько "Триумф победившей Родины" на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Министр культуры и гендиректор Третьяковской галереи обратили внимание президента на ряд работ в залах, посвященных Великой Отечественной войне. В частности, в зале "Оккупация" Трегулова подвела президента к картине Кукрыниксов "Таня", на которой запечатлена казнь Зои Космодемьянской.
В свою очередь патриарх Кирилл и митрополит Тихон (Шевкунов) рассказали Путину о картине Василия Яковлева "Патриотическое молебствие 22 июня 1942 года в Москве", на которой изображен епископ Сергий (Ларин) во время молебна в храме Николая Чудотворца на Преображенском кладбище. Митрополит Тихон подчеркнул, что в тот период епископ Сергий еще принадлежал к обновленческой церкви, но в 1944 году, когда картина была завершена, уже вернулся в лоно Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл добавил, что "прекрасно знал" этого священнослужителя.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк4 ноября 2019. Президент РФ Владимир Путин на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
4 ноября 2019. Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 ноября 2019. Президент РФ Владимир Путин на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Путин также остановился у картины "Мать партизана" работы Сергея Герасимова (1943 год) и полотна Александра Лактионова "Письмо с фронта", написанного в 1962 году.
Трегулова обратила внимание на яркость красок на этом холсте и на то, что письмо в центре холста светится. Руководитель Третьяковской галереи подчеркнула, что картина долгое время не выставлялась, а Лактионова за эту работу сильно "критиковали за натурализм".
В целом, говоря о выставке, Трегулова отметила, что почти половину представленных на ней полотен люди "не видели в течение как минимум 50 лет".
В следующих павильонах экспозиция была посвящена отражению темы войны в послевоенные десятилетия. Одним из центральных образов живописи на военную тематику второй половины 1940-х - 1950-х годов становится женщина: труженица, мать-героиня.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота скульптора Екатерины Белашовой "Непокоренная" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Работа скульптора Екатерины Белашовой Непокоренная во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работа скульптора Екатерины Белашовой "Непокоренная" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Особое внимание президента Трегулова и Мединский обратили внимание на картины Бориса Неменского, отметив, что 96-летний художник примет участие в открытии выставки.
С 1960-х годов авторами произведений о войне все чаще становятся не только художники-фронтовики и современники этих событий, но и представители послевоенного поколения, дети солдат. Картины второй половины XX столетия, посвященные Великой Отечественной войне, во многом символизируют связь времен, связь военного и послевоенных поколений. В последнем павильоне выставки представлено полотно-панорама "За отвагу" художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского: на нем на фоне безмятежного пейзажа изображены ветераны в преклонном возрасте, которых авторы произведения назвали "праведниками земли русской".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПанорамное полотно художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
Панорамное полотно художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского За отвагу во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Панорамное полотно художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"
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Религия и мировоззрениеДень народного единстваМанежПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинМосква
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