Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве

На выставке президента и предстоятеля Русской Церкви сопровождают министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.

Выставка проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей из более чем 30 городов России.

По традиции, на выставку в Манеже специально привезли реликвию - в этом году это образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века. Икона была передана в 1897 году флотскому экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны, затем находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II. С начала 30х годов ХХ века образ находится в Санкт-Петербургском Николо-Богоявленском морском соборе.

Перед осмотром экспозиции Путин и патриарх Кирилл подошли к иконе, затем им показали макет нового мемориального комплекса, который будет возведен под Ржевом, на месте боев в 1942-1943 году в память обо всех солдатах ВОВ.

Как рассказал президенту Мединский, на поле, где планируется установить мемориал, погибло порядка шестидесяти тысяч человек, до сих ведутся раскопки, и останки порядка 500 человек там находят каждый год.

Путин также ознакомился с полотнами, представленными в залах Манежа в рамках выставки.

Особое внимание президента министр, в частности, обратил на картины Аркадия Пластова "Фашист пролетел", "Фронтовую дорогу" Юрия Пименова, портрет героя СССР А.С. Осипенко кисти Петра Кончаловского, пейзажную композицию "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" художника Александра Дейнеки, бронзовую скульптуру Евгения Вучетича "Последний бой генерала Ефремова", которая хранится в Третьяковской галерее.

"Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья картина никогда не выставлялась в Манеже", - также рассказал президенту и патриарху Мединский.

Министр культуры и гендиректор Третьяковской галереи обратили внимание президента на ряд работ в залах, посвященных Великой Отечественной войне. В частности, в зале "Оккупация" Трегулова подвела президента к картине Кукрыниксов "Таня", на которой запечатлена казнь Зои Космодемьянской.

В свою очередь патриарх Кирилл и митрополит Тихон (Шевкунов) рассказали Путину о картине Василия Яковлева "Патриотическое молебствие 22 июня 1942 года в Москве", на которой изображен епископ Сергий (Ларин) во время молебна в храме Николая Чудотворца на Преображенском кладбище. Митрополит Тихон подчеркнул, что в тот период епископ Сергий еще принадлежал к обновленческой церкви, но в 1944 году, когда картина была завершена, уже вернулся в лоно Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл добавил, что "прекрасно знал" этого священнослужителя.

Путин также остановился у картины "Мать партизана" работы Сергея Герасимова (1943 год) и полотна Александра Лактионова "Письмо с фронта", написанного в 1962 году.

Трегулова обратила внимание на яркость красок на этом холсте и на то, что письмо в центре холста светится. Руководитель Третьяковской галереи подчеркнула, что картина долгое время не выставлялась, а Лактионова за эту работу сильно "критиковали за натурализм".

В целом, говоря о выставке, Трегулова отметила, что почти половину представленных на ней полотен люди "не видели в течение как минимум 50 лет".

В следующих павильонах экспозиция была посвящена отражению темы войны в послевоенные десятилетия. Одним из центральных образов живописи на военную тематику второй половины 1940-х - 1950-х годов становится женщина: труженица, мать-героиня.

Особое внимание президента Трегулова и Мединский обратили внимание на картины Бориса Неменского, отметив, что 96-летний художник примет участие в открытии выставки.