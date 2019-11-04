Кабмин Украины уволил главу космического агентства

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании объявили конкурс на должности государственных секретарей министерства энергетики и защиты окружающей среды и министерства развития общин и территорий Украины, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.