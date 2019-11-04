Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T14:17Z
https://ria.ru/20191104/1560558475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/74/1558847459_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_36d76e6f2f4ea14c12fbfc8211d2ed68.jpg
РИА Новости
Культура

Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии

14:17 04.11.2019
553
© Getty Images for Elvis Duran / Steven FerdmanУчастник группы BTS Чон Чонгук
Участник группы BTS Чон Чонгук
© Getty Images for Elvis Duran / Steven Ferdman
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Участник южнокорейской группы BTS Чонгук признал, что был виновником автомобильной аварии в Сеуле, сообщает Independent.
Он врезался в машину такси второго ноября. Ни сам исполнитель, ни таксист сильно не пострадали, но оба были доставлены в больницу с незначительными порезами и ушибами.

"Полиция еще не закрыла дело, поэтому мы не можем рассказать все подробности, но Чонгук действительно попал на прошлой неделе в аварию, управляя своим автомобилем, столкновение произошло по его вине", — говорится в заявлении звукозаписывающей студия Big Hit Entertainment, у которой подписан контракт с BTS.

Музыкант признал, что нарушил правила. Звукозаписывающая компания принесла извинения жертве ДТП, а также поклонникам за беспокойство.
BTS получили накануне две награды MTV Europe Music Awards: за лучшее живое выступление и за самую большую армию фанатов. Но сами участники южнокорейской группы не присутствовали на церемонии.
Южнокорейская k-pop группа BTS
24 октября, 05:26Культура
Группа BTS установила новый мировой рекорд
001001
КультураМузыкаНовости культурыMTV (телеканал)Сеул
Рекомендуем
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Статуя Фемиды
Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Александр Вучич
Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс рассказал, почему отказался от роли принца в "Русалочке"
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
Сотрудники французской полиции
Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО
Массовая гибель рыбы в Херсонской области Украины
В Херсонской области завели дело после гибели полутора миллионов особей рыб
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14-го Восточноазиатского саммита
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
Росгвардия
Росгвардия и авиация присоединились к поиску пропавших в Уфе детей
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
15:17Путин отметил вклад граждан других стран в развитие связей с Россией
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
Лента новостейМолния