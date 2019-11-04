Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии

"Полиция еще не закрыла дело, поэтому мы не можем рассказать все подробности, но Чонгук действительно попал на прошлой неделе в аварию, управляя своим автомобилем, столкновение произошло по его вине", — говорится в заявлении звукозаписывающей студия Big Hit Entertainment, у которой подписан контракт с BTS.