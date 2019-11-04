Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Участник южнокорейской группы BTS Чонгук признал, что был виновником автомобильной аварии в Сеуле, сообщает Independent.
Он врезался в машину такси второго ноября. Ни сам исполнитель, ни таксист сильно не пострадали, но оба были доставлены в больницу с незначительными порезами и ушибами.
"Полиция еще не закрыла дело, поэтому мы не можем рассказать все подробности, но Чонгук действительно попал на прошлой неделе в аварию, управляя своим автомобилем, столкновение произошло по его вине", — говорится в заявлении звукозаписывающей студия Big Hit Entertainment, у которой подписан контракт с BTS.
Музыкант признал, что нарушил правила. Звукозаписывающая компания принесла извинения жертве ДТП, а также поклонникам за беспокойство.
BTS получили накануне две награды MTV Europe Music Awards: за лучшее живое выступление и за самую большую армию фанатов. Но сами участники южнокорейской группы не присутствовали на церемонии.
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