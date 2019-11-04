В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского , "тревожным звонком".

"Ему вменяют в вину все: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе. Тем более, ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чем заключается капитуляция Зеленского перед странами нормандской четверки, не могут". Руслан Бальбек

По его словам, в случае попытки "быстрого госпереворота" на Украине ничего хорошего ждать не придется.

Депутат выразил мнение, что в конфликте заинтересованы те, кто "греет руки на войне в Донбассе ".

Ранее Лукаш заявила, что процесс разведения сил в Донбассе могут использовать как повод для лишения власти украинского лидера и выставлять миротворческий процесс как "капитуляцию". При этом экс-министра добавила, что у Зеленского "нет силовиков".

Первого октября контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".