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РИА Новости

В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского

12:51 04.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".
"Ему вменяют в вину все: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе. Тем более, ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чем заключается капитуляция Зеленского перед странами нормандской четверки, не могут".
Руслан Бальбек
По его словам, в случае попытки "быстрого госпереворота" на Украине ничего хорошего ждать не придется.
Депутат выразил мнение, что в конфликте заинтересованы те, кто "греет руки на войне в Донбассе".
Ранее Лукаш заявила, что процесс разведения сил в Донбассе могут использовать как повод для лишения власти украинского лидера и выставлять миротворческий процесс как "капитуляцию". При этом экс-министра добавила, что у Зеленского "нет силовиков".
Президент Украины Владимир Зеленский
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Первого октября контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".
Кроме того, стороны договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, но этого не произошло. Так, отвод сил в районе Золотого начался лишь 29 октября, в Петровском
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекЕлена ЛукашГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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