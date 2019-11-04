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РИА Новости

В Ираке пять человек погибли при нападении на консульство Ирана, пишут СМИ

12:48 04.11.2019 (обновлено: 12:51 04.11.2019)
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© REUTERS / Khalid al-MousilyАкции протеста в Ираке
Акции протеста в Ираке
© REUTERS / Khalid al-Mousily
Акции протеста в Ираке
ДАМАСК, 4 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в ночь на понедельник в иракском городе Кербела в ходе разгона демонстраций и попытки протестующих штурмовать здание иранского консульства, сообщило агентство Shafaq.
"Пять человек погибли в ходе разгона демонстраций и попытки штурма иранского консульства в Кербеле, несколько ранены", - сообщает агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах.
В свою очередь местная Верховная комиссия по правам человека сообщила о трех жертвах среди демонстрантов в результате разгона их силовиками.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что демонстранты подожгли дверь консульства, после чего начались столкновения со службами безопасности дипмиссии.
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Агентство Shafaq также сообщает, что демонстранты поменяли иранский флаг на консульстве на иракский.
В большинстве иракских городов с преимущественно шиитским населением в понедельник объявлена всеобщая забастовка, перекрыты ключевые трассы.
Демонстранты в ходе идущих с октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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ИракКербела (город)ИранВ мире
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