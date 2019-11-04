В Ираке пять человек погибли при нападении на консульство Ирана, пишут СМИ

ДАМАСК, 4 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в ночь на понедельник в иракском городе Пять человек погибли в ночь на понедельник в иракском городе Кербела в ходе разгона демонстраций и попытки протестующих штурмовать здание иранского консульства, сообщило агентство Shafaq

"Пять человек погибли в ходе разгона демонстраций и попытки штурма иранского консульства в Кербеле, несколько ранены", - сообщает агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах.

В свою очередь местная Верховная комиссия по правам человека сообщила о трех жертвах среди демонстрантов в результате разгона их силовиками.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что демонстранты подожгли дверь консульства, после чего начались столкновения со службами безопасности дипмиссии.

Агентство Shafaq также сообщает, что демонстранты поменяли иранский флаг на консульстве на иракский.

В большинстве иракских городов с преимущественно шиитским населением в понедельник объявлена всеобщая забастовка, перекрыты ключевые трассы.