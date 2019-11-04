В Ираке пять человек погибли при нападении на консульство Ирана, пишут СМИ

"Пять человек погибли в ходе разгона демонстраций и попытки штурма иранского консульства в Кербеле, несколько ранены", - сообщает агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах.
В свою очередь местная Верховная комиссия по правам человека сообщила о трех жертвах среди демонстрантов в результате разгона их силовиками.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что демонстранты подожгли дверь консульства, после чего начались столкновения со службами безопасности дипмиссии.
25 октября, 14:08РИА НовостиВ ООН отметили рост протестных движений по всему миру
Агентство Shafaq также сообщает, что демонстранты поменяли иранский флаг на консульстве на иракский.
В большинстве иракских городов с преимущественно шиитским населением в понедельник объявлена всеобщая забастовка, перекрыты ключевые трассы.
Демонстранты в ходе идущих с октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.