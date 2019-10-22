В Ираке более 150 человек погибли во время протестов

Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. Архивное фото

Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде

© AP Photo / Hadi Mizban Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде

БАГДАД, 22 окт - РИА Новости. По меньшей мере 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности погибли в ходе столкновений во время протестов в Ираке в начале октября, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости докладе иракской специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях.

Ранее минздрав Ирака сообщал, что в ходе столкновений 165 человек погибли, более 6 тысяч пострадали.

"149 мирных жителей, 107 из них в Багдаде, и восемь силовиков погибли, 3 458 человек пострадали", - говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, использование боевого оружия и чрезмерное применение силы привели к жертвам среди демонстрантов. Кроме того, в докладе также рекомендуется снять со своих должностей ряд высокопоставленных лиц в органах безопасности Ирака, а также начальников полиции таких городов как Багдад, Бабил, Наджаф, Майсан, ан-Насырийя и ад-Диванийя.

Также в докладе сообщается, что официальные органы не отдавали приказы открыть огонь по демонстрантам.