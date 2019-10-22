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РИА Новости

В Ираке более 150 человек погибли во время протестов

14:32 22.10.2019 (обновлено: 15:40 22.10.2019)
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 22 окт - РИА Новости. По меньшей мере 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности погибли в ходе столкновений во время протестов в Ираке в начале октября, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости докладе иракской специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях.
Ранее минздрав Ирака сообщал, что в ходе столкновений 165 человек погибли, более 6 тысяч пострадали.
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"149 мирных жителей, 107 из них в Багдаде, и восемь силовиков погибли, 3 458 человек пострадали", - говорится в докладе.
Как отмечается в докладе, использование боевого оружия и чрезмерное применение силы привели к жертвам среди демонстрантов. Кроме того, в докладе также рекомендуется снять со своих должностей ряд высокопоставленных лиц в органах безопасности Ирака, а также начальников полиции таких городов как Багдад, Бабил, Наджаф, Майсан, ан-Насырийя и ад-Диванийя.
Также в докладе сообщается, что официальные органы не отдавали приказы открыть огонь по демонстрантам.
Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны – Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
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