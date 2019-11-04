В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следователи в Забайкалье задержали четвертого подростка, подозреваемого по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе, сообщается на сайте СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и избиении до смерти в Кыринском районе Забайкальского края. Следственные органы СК РФ по Забайкальскому краю предъявили им обвинение по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц".
"Вчера по подозрению в причастности к совершению данного преступления был задержан четвертый фигурант, 15-летний житель этого же села. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 27 октября два 16-летних и один 15-летний подростки ворвались в частный дом, где надругались над женщиной, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. По ходатайству следствия судом двое из них заключены под стражу, третий - под домашний арест.
Было назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. По имеющимся данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей центрального аппарата СК РФ для расследования этого дела. Ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.