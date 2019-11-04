В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении

"Вчера по подозрению в причастности к совершению данного преступления был задержан четвертый фигурант, 15-летний житель этого же села. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 октября два 16-летних и один 15-летний подростки ворвались в частный дом, где надругались над женщиной, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. По ходатайству следствия судом двое из них заключены под стражу, третий - под домашний арест.