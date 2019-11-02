В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и убийстве в Кыринском районе Забайкальского края, сообщили в региональном СК.
По данным следствия, в конце октября подростки — двое 16-летних и 15-летний — ворвались в частный дом, где совершили "насильственные действия сексуального характера" в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. Двоих из них заключили под стражу, третьего — под домашний арест.
Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления: уже осмотрели места происшествия с криминалистической техникой, изъяли предметы и образцы, имеющие значение для расследования. Кроме того, следователи назначили судебные экспертизы и устанавливают очевидцев случившегося.