В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

По данным следствия, в конце октября подростки — двое 16-летних и 15-летний — ворвались в частный дом, где совершили "насильственные действия сексуального характера" в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, после чего тот скончался. Двоих из них заключили под стражу, третьего — под домашний арест.