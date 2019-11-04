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РИА Новости

Врач рассказала о пользе рыбных консервов

10:05 04.11.2019 (обновлено: 13:42 04.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд российского производителя рыбных консервов торговой марки "Спецзаказ"
Стенд российского производителя рыбных консервов торговой марки Спецзаказ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Содержащиеся в рыбных консервах белки, жирные кислоты Омега-3, витамины D, группы В, а также микроэлементы полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем, рассказала "Аргументам и фактам" врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания Татьяна Солнцева.
В особенности медик отметила качества тунца, белок которого усваивается человеком на 95%. Однако, в отличие от консервированной сайры, в тунце содержится меньше жира и полезных полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот.

"При этом тунец — достаточно низкокалорийный продукт. Поэтому рекомендуется для питания спортсменов, людей, ведущих активный образ жизни, и тех, кто стремится снизить массу тела", — подчеркнула диетолог.

Между тем, по мнению Солнцевой, печень трески — чемпион по содержанию витамина D и Омега-3 жирных кислот.
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Врач также посоветовала людям старше 40 лет употреблять более жирные консервы. При этом она рекомендовала отказаться от консервов в томатном соусе или с растительным маслом, так как в них может изменяться соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. По словам диетолога, предпочтение стоит отдать рыбе и морепродуктам в собственном соку.
Однако каждый день есть рыбные консервы не стоит из-за солености продукта: в одной банке может содержаться до суточной нормы. Кроме того, хищные рыбы способны накапливать тяжелые металлы.

"Особенно опасна ртуть, содержащаяся в рыбе в виде метилртути. Больше всего этого вредного соединения в крупной и старой рыбе. При этом, к сожалению, ни замораживание, ни кулинарная обработка почти не влияют на его содержание", — рассказала врач.

Также Солнцева посоветовала не употреблять продукты из тунца и хищных рыб беременным и детям и чередовать в качестве источника полноценного белка пресноводную, а также нежирную морскую рыбу с морской — сайрой, лососем, которые богатые Омега-3 жирными кислотами.
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