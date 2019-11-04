В Шанхае открылась совместная российско-китайская лазерная лаборатория

"Российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия в создании лазеров экзаваттной мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию лазеров с экстремально высокой пиковой мощностью, которая будет приближаться к уровню 10 в 17 степени и 10 в 18 степени ватт", - рассказал РИА Новости Сергеев после церемонии открытия.

"Шанхайский институт оптики и точной механики КАН и ИПФ РАН уже довольно давно сотрудничают в области создания новых лазеров, и сейчас открыта лаборатория, которая это сотрудничество может вывести совсем на другой уровень, обеспечив лидерство двух стран именно в направлении, которое называется источники и физика экстремально сильных световых полей", - указал он.

"Фактически речь идёт о том, что мы в земных условиях можем создавать необычные, неизвестные состояния вещества, которые, может быть, существуют только в недрах звёзд, а может, были в первых стадиях космологических процессов", - отметил он.

Он добавил, что "сейчас существуют только теоретические представления о том, что можно ожидать в этих условиях, но по крайней мере мы понимаем, что это будет не только абсолютно новое в фундаментальной науке, но и у этих результатов будут очень интересные практические приложения, например, потому, что можно будет создавать совершенно новые источники рентгеновского и гамма-излучения и использовать их для диагностики процессов в материаловедении, для диагностики быстропротекающих процессов".