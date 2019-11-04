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РИА Новости

В Шанхае открылась совместная российско-китайская лазерная лаборатория

09:32 04.11.2019 (обновлено: 10:01 04.11.2019)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоОткрытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя - РИА Новости. Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН состоялось в Шанхае в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Открыли лабораторию президент РАН Александр Сергеев и вице-президент КАН Чжан Япин.
"Российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия в создании лазеров экзаваттной мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию лазеров с экстремально высокой пиковой мощностью, которая будет приближаться к уровню 10 в 17 степени и 10 в 18 степени ватт", - рассказал РИА Новости Сергеев после церемонии открытия.
© РИА Новости / Анна РаткоглоОткрытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
1 из 2
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
© РИА Новости / Анна РаткоглоОткрытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
2 из 2
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
1 из 2
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
2 из 2
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
По его словам, "в лабораториях, которые находятся в Китае и в России, есть близкие, но не совпадающие технологии, с помощью которых такие лазерные системы можно будет построить".
"Шанхайский институт оптики и точной механики КАН и ИПФ РАН уже довольно давно сотрудничают в области создания новых лазеров, и сейчас открыта лаборатория, которая это сотрудничество может вывести совсем на другой уровень, обеспечив лидерство двух стран именно в направлении, которое называется источники и физика экстремально сильных световых полей", - указал он.
Он пояснил, что эта высокая мощность позволит в лабораториях проводить эксперименты по созданию новых состояний вещества, в том числе, по созданию вещества и антивещества в вакууме.
"Фактически речь идёт о том, что мы в земных условиях можем создавать необычные, неизвестные состояния вещества, которые, может быть, существуют только в недрах звёзд, а может, были в первых стадиях космологических процессов", - отметил он.
Он добавил, что "сейчас существуют только теоретические представления о том, что можно ожидать в этих условиях, но по крайней мере мы понимаем, что это будет не только абсолютно новое в фундаментальной науке, но и у этих результатов будут очень интересные практические приложения, например, потому, что можно будет создавать совершенно новые источники рентгеновского и гамма-излучения и использовать их для диагностики процессов в материаловедении, для диагностики быстропротекающих процессов".
Спутник на Земной орбите
1 ноября, 09:23РИА Новости
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
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ШанхайРоссийская академия наукКитайРоссияВ мире
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