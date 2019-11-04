В Сети высмеяли призыв Климкина "назло всем" сделать из Украины державу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению экс-министра иностранных дел Украины Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина , предложившего сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.

"А как называется то образование, которое Климкин и соратники уже построили на Украине? Шалман "Диканька", — написал @zigzagsudbi.

"Назло можно только уши отморозить", — добавил @arazymovsky.

"А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу" (климкин)😎😉😂 https://t.co/M1ffVTuCjO — Петрова Валентина (@Abamelek82) 4 ноября 2019 г.

Ранее политик, комментируя в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину, выразил мнение, что украинцы должны "поверить в себя".

Американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям "с первых дней пребывания в Белом доме".

Отмечалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией (в частности, с Хиллари Клинтон), а также в намерении навредить ему во время предвыборной кампании в 2016-м.