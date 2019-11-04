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РИА Новости

В Сети высмеяли призыв Климкина "назло всем" сделать из Украины державу

09:32 04.11.2019 (обновлено: 14:03 04.11.2019)
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.
"А как называется то образование, которое Климкин и соратники уже построили на Украине? Шалман "Диканька", — написал @zigzagsudbi.
"Назло — нельзя" — отметила Оксана Товарянська.
"Хоть "на слабо" что-то сделают, причем, сами", — сыронизировала De_Gabriak.
"Назло можно только уши отморозить", — добавил @arazymovsky.
Ранее политик, комментируя в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину, выразил мнение, что украинцы должны "поверить в себя".
Американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям "с первых дней пребывания в Белом доме".
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
00:38РИА Новости
Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство
Отмечалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией (в частности, с Хиллари Клинтон), а также в намерении навредить ему во время предвыборной кампании в 2016-м.
Так, в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома Трамп якобы не соглашался с их предложением оказать поддержку новым украинским властям, поскольку Киев "пытался его уничтожить".
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Обсудить 15
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Из выгребной ямы сделать державу никак не можно. Остается Украине делать только всем назло.
4 ноября, 10:16
mmiasnikov
4530002
И сколько раз за всю историю они пытались это сделать,Поляков им в помощь.
4 ноября, 10:51
с старый прапор
3080000
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