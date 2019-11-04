В Сети высмеяли призыв Климкина "назло всем" сделать из Украины державу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.
"А как называется то образование, которое Климкин и соратники уже построили на Украине? Шалман "Диканька", — написал @zigzagsudbi.
"Назло — нельзя" — отметила Оксана Товарянська.
"Хоть "на слабо" что-то сделают, причем, сами", — сыронизировала De_Gabriak.
"Назло можно только уши отморозить", — добавил @arazymovsky.
"А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу" (климкин)😎😉😂 https://t.co/M1ffVTuCjO— Петрова Валентина (@Abamelek82) 4 ноября 2019 г.
Ранее политик, комментируя в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп ненавидит Украину, выразил мнение, что украинцы должны "поверить в себя".
Американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям "с первых дней пребывания в Белом доме".
Отмечалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией (в частности, с Хиллари Клинтон), а также в намерении навредить ему во время предвыборной кампании в 2016-м.
Так, в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома Трамп якобы не соглашался с их предложением оказать поддержку новым украинским властям, поскольку Киев "пытался его уничтожить".