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РИА Новости

Вынужденно севший в Ташкенте рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Душанбе

09:13 04.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе и вынужденно севший утром в Ташкенте из-за грозы, вылетел в пункт назначения, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аэропорта столицы Узбекистана.
Ранее представитель аэропорта Ташкента сообщал РИА Новости, что рейс "Уральский авиалиний" Москва-Душанбе в понедельник в 04.10 мск вынужденно сел в аэропорту столицы Узбекистана из-за грозы. Самолет должен был приземлиться в Душанбе в 04.00 мск.
"Рейс U62427 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 10.45 (8.45 мск) вылетел из Ташкента в аэропорт назначения", - сказал представитель аэропорта. Все это время пассажиры рейса находились на борту самолета.
В минувшую среду самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб (Республика Таджикистан), вынужденно сел в Ташкенте из-за технической неисправности. Задержка рейса составила почти десять часов.
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Уральские авиалинииТашкентДушанбеВ мире
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