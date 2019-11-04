Вынужденно севший в Ташкенте рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Душанбе

"Рейс U62427 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 10.45 (8.45 мск) вылетел из Ташкента в аэропорт назначения", - сказал представитель аэропорта. Все это время пассажиры рейса находились на борту самолета.