Рейс "Уральских авиалиний" Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6.10 (4.10 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина - гроза в аэропорту назначения", - сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Душанбе в 4.00 мск.