Рейс "Уральских авиалиний" Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 ноя - РИА Новости. Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, вынужденно сел в Ташкенте из-за грозы в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6.10 (4.10 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина - гроза в аэропорту назначения", - сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Душанбе в 4.00 мск.
В настоящее время самолет ожидает вылета, пассажиры находятся на борту, добавил собеседник агентства.
В минувшую среду самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб (Республика Таджикистан), вынужденно сел в Ташкенте из-за технической неисправности. Задержка рейса составила почти десять часов.
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