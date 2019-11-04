Косачев предположил, что КНДР готова идти по пути денуклеаризации

ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. КНДР готова выполнить договоренности по денуклеаризации при снижении военной активности на Корейском полуострове и санкционного давления, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Есть ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова идти по пути денуклеаризации при параллельном развитии двух сценариев - снижения военной активности на Корейском полуострове и снижения санкционного давления", - сказал Косачев российским журналистам в понедельник на полях заседания "парламентской двадцатки" в Токио.

Делегация парламента КНДР во главе с председателем Верховного Народного Собрания страны Пак Тхэ Соном побывала в октябре с визитом в России. Северокорейские парламентарии встретились с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В начале сентября прошлого года Матвиенко посетила столицу КНДР Пхеньян. В ходе поездки сенатор встретилась с руководством Северной Кореи.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.