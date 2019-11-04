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РИА Новости

Косачев предположил, что КНДР готова идти по пути денуклеаризации

08:45 04.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. КНДР готова выполнить договоренности по денуклеаризации при снижении военной активности на Корейском полуострове и санкционного давления, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Есть ощущение, что КНДР готова выполнять свою часть договоренностей, готова идти по пути денуклеаризации при параллельном развитии двух сценариев - снижения военной активности на Корейском полуострове и снижения санкционного давления", - сказал Косачев российским журналистам в понедельник на полях заседания "парламентской двадцатки" в Токио.
Делегация парламента КНДР во главе с председателем Верховного Народного Собрания страны Пак Тхэ Соном побывала в октябре с визитом в России. Северокорейские парламентарии встретились с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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В начале сентября прошлого года Матвиенко посетила столицу КНДР Пхеньян. В ходе поездки сенатор встретилась с руководством Северной Кореи.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
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С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевКНДРРоссияВ мире
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