Косачев оценил российско-американские межпарламентские связи

Такая перспектива "пока не просматривается, в конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус", сказал он российским журналистам в Токио на полях заседания "парламентской двадцатки" в Токио.

"Мы проводим отдельные встречи с отдельными американскими больше сенаторами, нежели конгрессменами. В последний раз я встречался с сенатором Майклом Ли, это было конце августа в Москве, и на таких встречах речь идет именно о возобновлении межпарламентского сотрудничества", - сообщил Косачев.

Но как Майкл Ли, так и другие собеседники, по возвращении в Вашингтон "оказываются абсолютно в меньшинстве, их не поддерживают их коллеги по сенату и по палате представителей", - сказал Косачев.