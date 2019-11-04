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РИА Новости

Косачев оценил российско-американские межпарламентские связи

08:25 04.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. Реальное размораживание межпарламентских связей между США и Россией вряд ли произойдет в ближайшем будущем, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Такая перспектива "пока не просматривается, в конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус", сказал он российским журналистам в Токио на полях заседания "парламентской двадцатки" в Токио.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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"Мы проводим отдельные встречи с отдельными американскими больше сенаторами, нежели конгрессменами. В последний раз я встречался с сенатором Майклом Ли, это было конце августа в Москве, и на таких встречах речь идет именно о возобновлении межпарламентского сотрудничества", - сообщил Косачев.
Но как Майкл Ли, так и другие собеседники, по возвращении в Вашингтон "оказываются абсолютно в меньшинстве, их не поддерживают их коллеги по сенату и по палате представителей", - сказал Косачев.
"Поэтому реального размораживания отношений не происходит и вряд ли произойдет в обозримой перспективе", - заключил сенатор.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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