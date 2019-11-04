Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
"Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве", — сообщила Бутина в интервью телеканалу CBS.
Она призналась, что справиться с трудностями ей помогала вера.
Ранее Бутина заявила, что американская система правосудия работает по принципу "был бы человек, а статья найдется".
Дело Бутиной
Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. Неделю назад Бутину депортировали в Россию. Несколько дней она провела в столице, а затем вернулась в родной Барнаул к семье.