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РИА Новости

Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой

06:23 04.11.2019 (обновлено: 10:25 04.11.2019)
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.

"Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве", — сообщила Бутина в интервью телеканалу CBS.

Она призналась, что справиться с трудностями ей помогала вера.
Ранее Бутина заявила, что американская система правосудия работает по принципу "был бы человек, а статья найдется".

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. Неделю назад Бутину депортировали в Россию. Несколько дней она провела в столице, а затем вернулась в родной Барнаул к семье.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 20:00Радио Sputnik
Мария Бутина получила новый российский паспорт
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РоссияМария БутинаCBS News (телерадиокомпания)СШАВ мире
Популярные комментарии
То ли у нас в камере на 15 человек 20-25 человек вот ведь весело не то что в Америке.
4 ноября, 08:48
АЛАлекей Локутов
2270008
Когда пишут правду про Сша... сразу же толпа Ждунов начинает стрелки на Россию переводить..
4 ноября, 11:29
Dominus Taiga
12000611
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