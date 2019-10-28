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РИА Новости

Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР

09:37 28.10.2019 (обновлено: 09:55 28.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.

"Они (ФБР. — Прим. ред.) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет", — рассказала Бутина в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, сегодня американская система правосудия работает по принципу "был бы человек, а статья найдется".

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. В пятницу Бутину депортировали в Россию.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Вчера, 09:35Радио Sputnik
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Дело Марии Бутиной в СШАФБРВладимир СоловьевМария БутинаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну всё теперь как минимум депутат госдумы. а может и министерство какое-то дадут.
28 октября, 10:17
ИРИван Русский
491420362
Пускай теперь суд, прокуратура и ФБР платят пожизненную компенсацию за причинённый моральный ей моральный ущерб, чтобы больше не ошибались!
28 октября, 09:52
ИПИгорь Попов
7871109
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