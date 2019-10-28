Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР

"Они (ФБР. — Прим. ред.) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет", — рассказала Бутина в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".