Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
"Они (ФБР. — Прим. ред.) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет", — рассказала Бутина в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, сегодня американская система правосудия работает по принципу "был бы человек, а статья найдется".
Дело Бутиной
Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней. В пятницу Бутину депортировали в Россию.