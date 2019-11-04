На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского некоторые политические силы пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
Для этого у них есть повод: разведение сил в Донбассе. Экс-министр подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию".
"Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать", — сказала Лукаш. При этом, добавила она, у Зеленского "нет силовиков".
Политик также оценила результаты работы новой власти.
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"Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом. Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на своих и чужих, пятую колонну и патриотическую колонну", — заключила она.
Первого октября контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера". По ней закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".
Стороны также договорились возобновить разведение сил в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.
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Конфликт Зеленского с националистами
В конце октября президент Украины приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами. Разговор прошел на повышенных тонах.
Зеленский потребовал от бойцов не препятствовать отводу войск. На это один из них спросил у президента, встретится ли тот с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмайера" и заявил о необходимости формализовать их отношения с властями.
Украинского лидера возмутила смена темы разговора.
"Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", — заявил глава государства.
Позднее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести десять тысяч бойцов, если тот попробует "выкинуть ветеранов" с позиций.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".