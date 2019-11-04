В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп. Архивное фото

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп

В учениях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Как рассказал журналистам командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев, главная особенность учений заключалась в том, что в них принимала участие разнородная группировка, в состав которой входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера ЧФ.

"В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", — сказал Тронев.

"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", — подчеркнул командир.

Он добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.