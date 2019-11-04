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РИА Новости

В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России

05:08 04.11.2019 (обновлено: 15:15 04.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.
В учениях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.
Как рассказал журналистам командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев, главная особенность учений заключалась в том, что в них принимала участие разнородная группировка, в состав которой входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера ЧФ.
"В настоящий момент закончена активная фаза учений... Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", — сказал Тронев.
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"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", — подчеркнул командир.
Он добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.
"Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота", — резюмировал капитан первого ранга.
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Средиземное мореВоздушно-космические силы РоссииТартус (мухафаза)РоссияВМФ РФБезопасностьВ мире
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