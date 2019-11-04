США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики. Об этом на брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Направлявшуюся по дороге М4 в направлении границы с Ираком колонну встретили огнем в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер.

Никто в ходе инцидента не пострадал.

По словам Боренкова, российская военная полиция продолжает патрулирование границы Турции и Сирии по маршрутам Кобани — Шиух-Фаукани в провинции Алеппо и Камышлы — Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака.

За минувшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. Боевики подвергли обстрелу населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.

Ситуация в Сирии

В начале октября обострилась ситуация на севере Сирии. Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов. Дональд Трамп в ответ на это объявил о выводе из региона американских войск.

В Пентагоне заявили, что ради защиты курдов не намерены воевать с Анкарой. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.

Ряд стран — членов НАТО, в том числе Франция, Испания, ФРГ и Норвегия приостановили экспорт вооружений в Турцию. ЕС договорился координировать политику по поставкам оружия Анкаре и с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений.

При этом само решение ввести оружейное эмбарго принято не было, так как Турция входит в НАТО , а это накладывает на страны ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

Договоренности России и Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в Сочи переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Этот документ предусматривает ввод за пределами зоны операции "Источник мира", на сирийскую сторону границы с Турцией, подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы, а также вести патрулирование совместно с турками.