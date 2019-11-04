Глава офиса Зеленского показал фото "без зубов" после сообщений о драке

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
Изображение чиновник поставил на аватар в своем профиле.
Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с Богданом. В результате мнимого конфликта Баканов якобы выбил Богдану зуб.
Позже глава офиса Зеленского разместил в фейсбуке фотографию, на которой видно, что зубы у него целы. В подписи к изображению чиновник с иронией "пригрозил" главе СБУ "не попадаться у него на пути" и пообещал "выпить всю кровь".