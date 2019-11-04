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РИА Новости

Глава офиса Зеленского показал фото "без зубов" после сообщений о драке

02:15 04.11.2019 (обновлено: 08:58 04.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке фотографию, на которой он показан без зубов.
Изображение чиновник поставил на аватар в своем профиле.
Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с Богданом. В результате мнимого конфликта Баканов якобы выбил Богдану зуб.
Позже глава офиса Зеленского разместил в фейсбуке фотографию, на которой видно, что зубы у него целы. В подписи к изображению чиновник с иронией "пригрозил" главе СБУ "не попадаться у него на пути" и пообещал "выпить всю кровь".
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Иван БакановАндрей БогданСитуация на УкраинеАдминистрация президента УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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Какое нам до этого дело? Это что - великая новость?
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O7Olga 75
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