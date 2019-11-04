Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T02:13Z
https://ria.ru/20191104/1560552010.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155999/90/1559999032_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_40159915bb2b7f23e8b8b7a9006dff6f.jpg
РИА Новости

Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана

02:08 04.11.2019 (обновлено: 02:13 04.11.2019)
2814
© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
© Спутник
Перейти в фотобанк
Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Во втором туре выборов мэра Кишинева побеждает вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан.
По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Чебан набирает 52,39% голосов, тогда как лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе — 47,61%.
Чебана с победой уже поздравили президент Молдавии Игорь Додон и глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.
В воскресенье прошел второй тур выборов мэра Кишинева. Также руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии.
В ЦИК сообщили, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Местные выборы в Молдавии
01:14РИА Новости
Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
12320113
Обсудить 0
Ион ЧебанЦИК МолдавииИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
На Украине заявили о создании "несбиваемой" ракеты для защиты от России
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского показал фото "без зубов" после сообщений о драке
Местные выборы в Молдавии
Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
Apple предупредила об отключении интернета и навигации на старых iPhone
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из Северной Сирии
В США рассказали об обстреле колонны в САР со стороны протурецких боевиков
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния