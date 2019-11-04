Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Во втором туре выборов мэра Ион Чебан . Во втором туре выборов мэра Кишинева побеждает вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Чебан набирает 52,39% голосов, тогда как лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе — 47,61%.

Чебана с победой уже поздравили президент Молдавии Игорь Додон и глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В воскресенье прошел второй тур выборов мэра Кишинева. Также руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии.