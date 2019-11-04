Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Чебан набирает 52,39% голосов, тогда как лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе — 47,61%.
Чебана с победой уже поздравили президент Молдавии Игорь Додон и глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.
В воскресенье прошел второй тур выборов мэра Кишинева. Также руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии.
В ЦИК сообщили, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.