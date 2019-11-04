Apple предупредила об отключении интернета и навигации на старых iPhone

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владельцы старых моделей Apple. . Владельцы старых моделей iPhone iPad могут столкнуться с трудностями в работе гаджетов, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщается на официальном сайте

Речь идет о смартфонах и планшетах, выпущенных до 2012 года: iPhone 5 (iOS 10.3.4), iPad четвертого поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 10.3.4, iPhone 4s (iOS 9.3.6), iPad mini первого поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6, iPad 2 (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad третьего поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6.

Сбои возникнут в приложениях, зависящих от точности даты и времени. Так, пользователи могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте, интернет-браузеру и навигации. Это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS в апреле этого года.

Как уточнили в корпорации, если владельцы устаревших устройств не успели обновиться до 3 ноября, то им нужно создать резервную копию данных, которые затем следует восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows.