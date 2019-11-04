Apple предупредила об отключении интернета и навигации на старых iPhone

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.
Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.
iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.
Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.
Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.
Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.
Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.
iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.
iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.
iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.
iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.
На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.
iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.
Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.
Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.
iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.
iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.