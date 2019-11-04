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РИА Новости

Apple предупредила об отключении интернета и навигации на старых iPhone

00:39 04.11.2019 (обновлено: 10:45 04.11.2019)
91740
© РИА НовостиНастройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
© РИА Новости
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владельцы старых моделей iPhone и iPad могут столкнуться с трудностями в работе гаджетов, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщается на официальном сайте Apple.
Речь идет о смартфонах и планшетах, выпущенных до 2012 года: iPhone 5 (iOS 10.3.4), iPad четвертого поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 10.3.4, iPhone 4s (iOS 9.3.6), iPad mini первого поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6, iPad 2 (Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6), iPad третьего поколения, Wi-Fi + Cellular, iOS 9.3.6.
Наушники AirPods Pro
28 октября, 21:13РИА Новости
Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением
Сбои возникнут в приложениях, зависящих от точности даты и времени. Так, пользователи могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте, интернет-браузеру и навигации. Это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS в апреле этого года.
Как уточнили в корпорации, если владельцы устаревших устройств не успели обновиться до 3 ноября, то им нужно создать резервную копию данных, которые затем следует восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows.
Для обновления старые модели должны иметь последние версии прошивки iOS: 10.3.4 и 9.3.6, в зависимости от устройства.
Самый мощный телефон и часы с "не спящим" экраном: главные новинки Apple
© REUTERS / Stephen Lam

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Презентация iPhone 11 в Купертино
1 из 12

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Josh Edelson

Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.

Тим Кук на презентации новинок компании Apple
2 из 12

Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.

© AFP 2019 / Josh Edelson
© REUTERS / Stephen Lam

Штаб-квартира Apple в Купертино.

Посетители возле штаб-квартиры компании Apple в Купертино
3 из 12

Штаб-квартира Apple в Купертино.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Josh Edelson

iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.

Девушка с телефоном iPhone 11
4 из 12

iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.

© AFP 2019 / Josh Edelson
© REUTERS / Stephen Lam

Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Посетители на презентации новинок компании Apple
5 из 12

Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

© REUTERS / Stephen Lam
© REUTERS / Stephen Lam

Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.

Часы Apple Watch на презентации новинок компании Apple
6 из 12

Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.

Телефоны iPhone 11 на презентации новинок компании Apple
7 из 12

Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
© REUTERS / Stephen Lam

Тим Кук на презентации новых устройств Apple.

Тим Кук на презентации новинок компании Apple
8 из 12

Тим Кук на презентации новых устройств Apple.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.

Телефоны iPhone 11 на презентации новинок компании Apple
9 из 12

iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
© REUTERS / Stephen Lam

Новый iPhone в США 11 будет стоить 699 долларов.

Посетители на презентации новинок компании Apple
10 из 12

Новый iPhone в США 11 будет стоить 699 долларов.

© REUTERS / Stephen Lam
© AP Photo / Tony Avelar

iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.

Посетитель на презентации новинок компании Apple
11 из 12

iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.

© AP Photo / Tony Avelar
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

Продажи стартуют 20 сентября.

Посетители на презентации новинок компании Apple
12 из 12

Продажи стартуют 20 сентября.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
1 из 12

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

© REUTERS / Stephen Lam
2 из 12

Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.

© AFP 2019 / Josh Edelson
3 из 12

Штаб-квартира Apple в Купертино.

© REUTERS / Stephen Lam
4 из 12

iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.

© AFP 2019 / Josh Edelson
5 из 12

Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

© REUTERS / Stephen Lam
6 из 12

Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.

© REUTERS / Stephen Lam
7 из 12

Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
8 из 12

Тим Кук на презентации новых устройств Apple.

© REUTERS / Stephen Lam
9 из 12

iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
10 из 12

Новый iPhone в США 11 будет стоить 699 долларов.

© REUTERS / Stephen Lam
11 из 12

iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.

© AP Photo / Tony Avelar
12 из 12

Продажи стартуют 20 сентября.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
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Обсудить 42
GPSApple iPhoneApple iPadAppleТехнологии
Популярные комментарии
Теперь при выпуске каждой новой модели IPhone все предыдущие версии будут автоматически обновляться до версии ”металлолом" ;)
4 ноября, 07:36
Msr Vitus
151294230
Нет афони - нет проблем.
4 ноября, 02:25
Елена Белкина
154600010
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