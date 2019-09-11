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РИА Новости

Самый мощный телефон и часы с "не спящим" экраном: главные новинки Apple

13:45 11.09.2019 (обновлено: 13:50 11.09.2019)
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Компания Apple представила новейшие модели iPhone, iPad и AppleWatch. Кадры "яблочной" презентации — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Stephen Lam

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Презентация iPhone 11 в Купертино
1 из 12

На презентации показали три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Josh Edelson

Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.

Тим Кук на презентации новинок компании Apple
2 из 12

Модели оснастили процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, обещают в компании.

© AFP 2019 / Josh Edelson
© REUTERS / Stephen Lam

Штаб-квартира Apple в Купертино.

Посетители возле штаб-квартиры компании Apple в Купертино
3 из 12

Штаб-квартира Apple в Купертино.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Josh Edelson

iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.

Девушка с телефоном iPhone 11
4 из 12

iPhone 11 Pro получил новый дисплей и третью камеру с телеобъективом.

© AFP 2019 / Josh Edelson
© REUTERS / Stephen Lam

Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Посетители на презентации новинок компании Apple
5 из 12

Модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

© REUTERS / Stephen Lam
© REUTERS / Stephen Lam

Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.

Часы Apple Watch на презентации новинок компании Apple
6 из 12

Если раньше экран часов Apple Watch активировался при повороте запястья, то новейшая модель отличается "не спящим" дисплеем. Разработчики заверяют, что в таком режиме устройство сможет беспрерывно работать 18 часов.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.

Телефоны iPhone 11 на презентации новинок компании Apple
7 из 12

Смартфон iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и будет доступен в шести цветах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
© REUTERS / Stephen Lam

Тим Кук на презентации новых устройств Apple.

Тим Кук на презентации новинок компании Apple
8 из 12

Тим Кук на презентации новых устройств Apple.

© REUTERS / Stephen Lam
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.

Телефоны iPhone 11 на презентации новинок компании Apple
9 из 12

iPhone 11 получил дополнительную камеру — широкоугольную. Она позволяет снимать в ночном режиме.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
© REUTERS / Stephen Lam

Новый iPhone 11 будет стоить 699 долларов.

Посетители на презентации новинок компании Apple
10 из 12

Новый iPhone 11 будет стоить 699 долларов.

© REUTERS / Stephen Lam
© AP Photo / Tony Avelar

iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.

Посетитель на презентации новинок компании Apple
11 из 12

iPhone 11 Pro можно будет купить за 999 долларов, iPhone 11 ProMax — за 1099 долларов.

© AP Photo / Tony Avelar
© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan

Продажи в США стартуют 20 сентября.

Посетители на презентации новинок компании Apple
12 из 12

Продажи в США стартуют 20 сентября.

© AFP 2019 / Getty Images/ Justin Sullivan
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